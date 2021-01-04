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Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 110. son bölüm izle

Show TV'nin izlenme rekorları kıran fenomen dizisi Çukur'un 110. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünde Yamaç'ın Cengiz'e sorduğu iki bilmece oldukça ilginç anlara sahne oldu. Peki merakla araştırılan Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 110. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 110. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 111. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR'DA 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor.

Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

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