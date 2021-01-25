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Çukur 114. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 113. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 113. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 114. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 113. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 113. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 114. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 114. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR'DA 113. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek.

Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek.

Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.

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