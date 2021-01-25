Reyting rekortmeni Çukur dizisi 113. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 114. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 114. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 113. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek.

Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek.

Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.