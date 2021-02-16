Reyting rekortmeni Çukur dizisi 116. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 117. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 116. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR'DA 116. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali’nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak.

Yamaç’ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek.

Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.