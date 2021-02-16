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Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 116. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 116. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 116. son bölüm izle

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ÇUKUR 116. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR'DA 116. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali’nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak.

Yamaç’ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek.

Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

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