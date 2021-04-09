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Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 123. bölümde neler oldu?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 124. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Cumali'nin Çukur'da yaşanan kavgadan sonra söylediği sözler damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 124. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 123. bölümde neler oldu?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

"BURASI ÇUKUR!"

Cumali'nin Çukur'da yaşanan kavgadan sonra söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda Vartolu ile Yamaç arasında sert bir kavga yaşanıyor. Karaca, Celasun'a ulaşmaya çalışırken, Yamaç da Celasun'un nerede olduğunu sorguluyor.

Efsun, Yamaç'tan Kulkan'ı bulup getirmesini isterken, Yamaç'ın bu konuda yapacağı hamle merakla bekleniyor. Yamaç ve Amca arasındaki gerilim ise giderek artıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Sultan Hanım, Yamaç'ın kızının Çukur'da olduğunu öğrenince, torununu görmek için Yamaç'ın evinin yolunu tuttu. Burada onu karşılayan Efsun, yıllar önce kendisini sokağa atan Sultan Hanım'a aynı sert tepkiyi göstererek evden kovdu. Mazotçu Bilal'e yapılacak baskının başarısız olmasına sinirlenen Amca, Vartolu'ya Yamaç'ın asla pes etmeyeceğini söyleyerek sert bir konuşma yaptı. Yamaç'a bir türlü engel olamayan Vartolu ve Amca arasında gerilim yaşanmaya başladı.

Yamaç'ı durdurmak ve Mazotçu Bilal'e yapacakları baskını telafi etmek isteyen Vartolu, harekete geçti ve Bilal'e tuzak kurdu. Yamaç ise işsizliğin pençesindeki Çukurlu gençleri, eğlence mekanlarına tekrar koruma olarak yerleştirmek için harekete geçti. Vartolu, Yamaç'ı bu teklifinden vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İki kardeş arasında başlayan çatışma, giderek bir savaşa dönüşmeye başladı. Vartolu, Yamaç'ın bu girişimine engel olmaya çalışınca kavga kaçınılmaz oldu.

Yamaç ve Vartolu tıpkı yıllar önce olduğu gibi İdris'in kahvesinin önünde yeniden karşı karşıya geldi. Celasun'un Yamaç'a yardım ettiğini öğrenen Amca, cezasını kesmeye karar verdi. Celasun'un açıkça işini bitirmenin doğru hamle olmadığını düşünen Amca, Karaca üzerinden tuzak kurdu. Çukur'dan ayrılmak için yola çıkan Celasun, bir benzin istasyonunda aracında pusuya yatmış gizemli bir adam tarafından öldürüldü. Çukur'un ana karakterlerinden biri olan Celasun, Çukur'a veda etti.

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