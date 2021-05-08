Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayında!

Çukur 128. yeni bölüm fragmanında; Duygu dolu bu anlarda Efsun da Yamaç'ı yalnız bırakmıyor. Çukur'un son bölümünde; Yamaç, Efsun’un da desteğiyle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermek için harekete geçti. Vartolu'yu nasıl ikna edeceğini bir türlü bulamayan Yamaç'ın yardımına ise Ferhat yetişti.

ÇUKUR 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Ferhat'ın, Kulkan'ın Amca'nın gerçek yüzünü anlattığı videoyu açmayı başarması her şeyi değiştirdi. Yamaç, Kulkan'ın mesajını kahvenin karşısındaki Çukur sembolü olan duvara yansıtarak Vartolu'ya izletti. Amca hakkındaki gerçekleri öğrenen Vartolu, büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşadı. Cumali Amca'nın gerçek yüzünü öğrenen Vartolu, sürpriz bir hamle yaparak Karaca'yı bulmak için yeniden harekete geçti. Daha önce depoda Amca'nın adamlarını sorgulayan Vartolu'yu bu sefer Yamaç da yalnız bırakmadı.

İkili, Amca'nın adamı Ahmet'i sorgulamak isterken Ahmet, Nedim'in eline geçti. Nedim, Ahmet'i öldürerek ortadan kaldırmak istese de Vartolu ve Yamaç'ın baskını yüzünden bunu başaramadı. Aksiyon dolu anların ardından Yamaç ve Vartolu, Ahmet'i yakalamayı başardı. Amca'nın adamı Ahmet, Yamaç ve Vartolu'yu Karaca ve Celasun'un gömüldüğü yere götürdü. Mezarı kazan Vartolu, toprağın altında Karaca'nın Çukur dövmeli elini görünce büyük bir yıkım yaşarken, iki kardeşin acısı izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç ve Vartolu, mezarın başında dakikalarca ağladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!