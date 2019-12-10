Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

ÇUKUR 3. SEZON 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un heyecan dolu bölümünün ardından izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çukur 80. bölüm yani 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

ÇUKUR 79. SON BÖLÜM

Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu oldu. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya geldi. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini buldu. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı.

ÇUKUR 79. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklendi. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırttı. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşattı. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda etti.