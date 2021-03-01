Yamaç tarafını seçiyor! 0:00 / 0:00

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur bu akşam 4. sezonun 26. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ve Efsun karşılaşmasında neler olacağı merakla beklenirken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatacak.

Yamaç’ın elinden kurtulan Kulkan, hayatta kalmak için Amca’ya karşı son kozunu oynayacak. Yamaç hem aile içinde yaşananları hem de mahalledeki değişimin arkasında neler olduğunu öğrenecek. Bir yandan Yamaç’ı kaybetmekten korkan diğer yandan doğru bildiklerine inanan Vartolu, Amca’nın verdiği görevle nefesleri kesen bir aksiyona girişecek. Yamaç, Çukur’da gördüğü manzaralardan sonra Amca’nın karşısına geçerek tarafını seçecek. Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 26. Bölüm Tanıtımları;