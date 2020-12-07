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Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'a Kulkan Erdenet karakteri katıldı. Diziseverler Kulkan Erdenet karakterini gerçekte kimin canlandırdığını merak ediyor. Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Çukur dizisinde her geçen gün yeni bir gizemli karakter dahil oluyor. Genç oyuncu Genco Erkal, Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini oynuyor. Genco Özak kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

ÇUKUR KULKAN ERDENET KİMDİR? GENCO ÖZAK'IN BİYOGRAFİSİ

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almıştır. Günümüzde ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini oynamaktadır.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Güvercin
2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)
2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)
2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

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