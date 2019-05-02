Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Çukur’da Umut Var”

İki sezon boyunca pazartesi akşamlarının lideri olan, Show TV’nin sevilen dizisi Ay Yapım imzalı ‘Çukur’, sezon finaline dört hafta kala “Çukur’da Umut Var” diyerek yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek. Gecede gerçekleşecek konserde Toygar Işıklı’dan Kubilay Aka'ya, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncuları, dizinin dillere pelesenk olan şarkılarını söyleyecek

Çukur

İki sezon boyunca pazartesi akşamlarının lideri olan, Show TV’nin sevilen dizisi Ay Yapım imzalı ‘Çukur’, sezon finaline dört hafta kala “Çukur’da Umut Var” diyerek yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek.

Pazartesi akşamları hem reytinglerde hem de sosyal medyada lider olan, Show TV’de ekrana gelen ‘Çukur’, ikinci sezonunun finaline dört bölüm kala “Çukur’da Umut Var” diyerek yeni sosyal sorumluluk projesini duyurdu. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi ve Show TV, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yine unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki geceden elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.

Toygar Işıklı’dan Kubilay Aka’ya, Redd’den Zeynep Bakşi Karatağ’a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncularının dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada, binlerce seyirci dizinin heyecanla beklenen sezon finalini oyuncularıyla birlikte izleyecek. “Umut Yaz, 4381’e SMS at; çocuklara umut ol #çukurdaumutvar” sloganını geçtiğimiz bölüm Çukur’un duvarlarına taşıyan dizi, gala gecesi ile pek çok çocuğa umut olacak.



Gecede gerçekleşecek konserde Toygar Işıklı’dan Kubilay Aka'ya, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncuları, dizinin dillere pelesenk olan şarkılarını söyleyecek.

Geçtiğimiz yıl ‘Çukur’ Tohum Otizm Vakfı ile el ele vererek “Çukur, Otizmin Farkında” projesine imza atmıştı. Seyircilerin, dizinin unutulmaz şarkı ve müziklerini dinlediği unutulmaz konserin gerçekleştiği ve sezon finalini, ‘Çukur’ ekibiyle birlikte izledikleri geceden elde edilen gelirle, pek çok otizmli çocuğun eğitimine destek sağlandı.

Gecenin biletlerine Biletix’ten ulaşılabilir

 


Kansersiz Yaşam Derneği Hakkında:

2010 yılında kurulan Kansersiz Yaşam Derneği, sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 7’den 70’e farkındalık sağlamak adına tedavi alanı yapılandırma ve iyileştirme, farkındalık ve bilinçlendirme eğitim, seminer ve atölyeleri ile kanser hastalarına yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri gibi pek çok proje ve çalışmaya imza atmaktadır.

Son olarak geçtiğimiz yıl, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul’da kamuya ait en büyük Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yataklı Servisi’ni ve İstanbul’da kamuya ait ilk ve tek Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesini yapılandırmasını ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını tamamlayarak halkın hizmetine açmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çarpışma 20. bölüm tanıtımları: Kadir ve Zarif hesaplaşıyor!
TELEVİZYONKadir ve Zarif hesaplaşıyor!
Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı: Oba, Ertuğrul'u kurtarabilecek mi? Diriliş 146. son bölüm
TELEVİZYONOba, Ertuğrul'u kurtaracak mı?
Kuzgun 12. son bölüm: Ferman, Bora'yı öldürdü! Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONFerman, Bora'yı öldürdü!
Çarpışma 20. yeni bölüm 2. fragman: Kadir ve Cansız karşı karşıya!
TELEVİZYONKadir ve Cansız karşı karşıya!
Güldür Güldür Show'dan 200. bölüm kutlaması!
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'dan 200. bölüm kutlaması!
Survivor kim elendi? 30 Nisan Survivor kim gitti? Elpida mı, Spiros mu?
TELEVİZYONSurvivor kim elendi?
Kadın 60. son bölüm: Arif ile Sarp'ı karşı karşıya getirecek hamle! Kadın 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONArif ile Sarp'ı karşı karşıya getirecek hamle!
Koçovalılar'ı yıkan ölüm!
TELEVİZYONKoçovalılar'ı yıkan ölüm!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm: Haşmet'ten şok hamle! Ferman... EDHO 136. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONHaşmet'ten şok hamle!
Leke oyuncuları kimler? Başrol oyuncuları - Leke dizisi konusu
TELEVİZYONLeke oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X