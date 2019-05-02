İki sezon boyunca pazartesi akşamlarının lideri olan, Show TV’nin sevilen dizisi Ay Yapım imzalı ‘Çukur’, sezon finaline dört hafta kala “Çukur’da Umut Var” diyerek yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek.



Pazartesi akşamları hem reytinglerde hem de sosyal medyada lider olan, Show TV’de ekrana gelen ‘Çukur’, ikinci sezonunun finaline dört bölüm kala “Çukur’da Umut Var” diyerek yeni sosyal sorumluluk projesini duyurdu. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi ve Show TV, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yine unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki geceden elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.



Toygar Işıklı’dan Kubilay Aka’ya, Redd’den Zeynep Bakşi Karatağ’a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncularının dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada, binlerce seyirci dizinin heyecanla beklenen sezon finalini oyuncularıyla birlikte izleyecek. “Umut Yaz, 4381’e SMS at; çocuklara umut ol #çukurdaumutvar” sloganını geçtiğimiz bölüm Çukur’un duvarlarına taşıyan dizi, gala gecesi ile pek çok çocuğa umut olacak.





Gecenin biletlerine Biletix’ten ulaşılabilir



Kansersiz Yaşam Derneği Hakkında:



2010 yılında kurulan Kansersiz Yaşam Derneği, sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 7’den 70’e farkındalık sağlamak adına tedavi alanı yapılandırma ve iyileştirme, farkındalık ve bilinçlendirme eğitim, seminer ve atölyeleri ile kanser hastalarına yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri gibi pek çok proje ve çalışmaya imza atmaktadır.



Son olarak geçtiğimiz yıl, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul’da kamuya ait en büyük Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yataklı Servisi’ni ve İstanbul’da kamuya ait ilk ve tek Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesini yapılandırmasını ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını tamamlayarak halkın hizmetine açmıştır.