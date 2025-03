21 Mart Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki hutbenin konusunu "İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan" olarak belirledi. Bugün 81 ildeki tüm camilerde okunacak hutbede, "Ramazan-ı şerifin son on gününün içindeyiz. Bu günler, itikâf günleridir. Hz. Âişe validemiz, Allah Resûlü (s.a.s)’in Ramazan’ın son on gününde itikâfa girdiğini, Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gününde aramamız gerektiğini haber vermiştir." ifadelerine yer verildi. İşte, 21 Mart 2025 Cuma hutbesi metni…