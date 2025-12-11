Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma Hutbesi konusu açıklandı! 12 Aralık Diyanet Cuma Hutbesi konusu ne?

        Diyanet Cuma Hutbesi paylaşıldı! "İnsan: Kainatın Gözbebeği"

        Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi konusu yayımlandı. 12 Aralık Cuma hutbesi konusu ise "İnsan: Kainatın Gözbebeği" olarak belirlendi. İşte 12 Aralık Cuma hutbesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet Cuma Hutbesi paylaşıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cuma gününün gelişiyle her hafta cuma hutbesi gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 12 Aralık 2025 tarihli ve "İnsan: Kainatın Gözbebeği" konulu Cuma hutbesi yayımlandı. İşte Cuma hutbesi tam metni...

        İNSAN: KÂİNATIN GÖZBEBEĞİ

        Muhterem Müslümanlar!

        Her doğan gün batacak, her can ölümü tadacaktır. Yaratılan her şey nihai sonla karşılaşacaktır. Denizler kaynayacak, dağlar yerinden oynayacak, yıldızlar dökülecektir. Kabirlerde olanlar dışarı çıkartılacak ve her insan; dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.

        Kıymetli Müminler!

        İnsan vardır; niçin yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini düşünmez. Kendini unutur, Rabbini unutur, ölümü unutur, hesabı unutur, cennet ve cehennemi unutur. Kötülüğün gölgesinde dolaşır; kalp kırar, gönül incitir. Kâbil olur cana kıyar. Kârun olur zenginliğiyle şımarır. Nemrut olur mülküyle övünür. Ebû Cehil olur, hak ve hakikati göremez. İnsan da vardır; dünyayı ahiretin tarlası bilir, hem dünyası hem de ahireti için çalışır. Ahmed Yesevî olur, Hacı Bayrâm-ı Velî olur, Hacı Bektâş-ı Velî olur, Mevlânâ olur, Yunus Emre olur, sözleriyle yürekleri fetheder.

        REKLAM

        Ey Aziz İnsan!

        Sen, âlemin özüsün, kâinatın gözbebeğisin. Hâlık-ı zü’l-Celâl’in gözdesisin. Dünyayı ve içindekileri yaratıp senin hizmetine sunan Allah Teâlâ’dır. Yaratılışını en güzel şekilde yapan O’dur. İyiyi kötüden ayırt edebilecek izan ve şuuru sana veren O’dur. Huzur ve mutluluğun yollarını sana gösteren kitaplar gönderen, peygamberleri senin için rehber kılan O’dur. Tüm bunlara rağmen, “Ey insan! Kerim olan Yüce Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir?”[1] Seni Allah’a kul olmaktan alıkoyan nedir? Emrettiklerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya engel olan nedir?

        Değerli Müslümanlar!

        Bugün maalesef birçok zıtlığı daha fazla bir arada yaşamaktayız. Bir yanda; kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanlık için dünyayı cennet kılmaya uğraşanlar varken, diğer yanda mazlum ve masumlara zulmederek yeryüzünü cehenneme çevirmek isteyenler var. Bir yanda karıncayı dahi incitmeyen nezaket ve zarafet sahibi insanlar varken, öte yanda kibir ve gururla yürüdüğü yolları, geçtiği diyarları yakıp yıkanlar var. Bir yanda iyilik ve merhametin hayat bulması için çabalayanlar varken, diğer yanda yaptıkları kötülüklerle insanlığı zifiri karanlığa mahkûm bırakmak isteyenler var. Peygamber Efendimiz (s.a.s), hadis-i şeriflerinde bu ikilemi şöyle ifade etmektedir: “Mümin aziz ve cömerttir. Fâcir ise saygısız ve cimridir.”[2]

        REKLAM

        Muhterem Müminler!

        Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

        Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

        Evet, hem nurun hem de kirin aynı anda aktığı bu dünyada biz müminlere düşen; bulunduğumuz her yeri imanımızla güven yurduna, ibadetlerimizle huzur ve mutluluk diyarına, güzel ahlakımızla ülfet ve muhabbet ortamına dönüştürmektir. Kötülüğe ve haksızlığa geçit vermemek; sevgiyi ve muhabbeti hayatımızın her alanına hâkim kılmaktır.

        Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadis-i şerifleriyle bitirmek istiyorum: “Öyle insanlar vardır ki âdeta hayrın anahtarları, şerrin kilitleri gibidir. Öyleleri de vardır ki, şerrin anahtarları, hayrın kilitleri gibidir. Ne mutlu! Yüce Allah’ın, hayrın anahtarlarını kendilerine verdiği kimselere…”[3]

        [1] İnfitâr, 82/6.

        [2] Ebû Dâvûd, Edeb, 5.

        [3] İbn Mâce, Sünnet, 19.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı