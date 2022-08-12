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Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 12 Ağustos Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Cuma günü farz ibadetlerini yerine getirmek için camiye giden Müslümanlar hutbeyi dinleyecek ve Cuma namazını eda edecekler. Her hafta farklı konulardan hutbe dinleyen Müslümanlar bu hafta 'Salih amel ve güzel ahlak' konusunda hutbe dinleyecek. İşte, 12 Ağustos Cuma hutbesi konusu...

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  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ağustos 2022 Cuma hutbesi konusunu açıkladı! Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Diyanet İşleri Başkalığı, haftanın Cuma hutbesinin konusunu yayınladı. Diyanet 12 Ağustos Cuma hutbesi konusunu 'Salih amel ve güzel ahlak' olarak belirledi. Müslümanlar'ın bayramı olarak görülen mübarek Cuma gününü ibadetle geçirmek isteyenler camilere akın edecekler ve Cuma hutbesini dinleyecekler. İşte, 12 Ağustos haftanın Cuma hutbesi konusu...
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ağustos 2022 Cuma hutbesi konusunu açıkladı! Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    CUMA HUTBESİ 12 AĞUSTOS 2022 DİYANET: İMAN, SALİH AMEL VE GÜZEL AHLAKLA KEMALE ERER

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İnsanlar, imtihan edilmeden, sadece ‘İman ettik’ demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar?”

     

    Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran.”
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ağustos 2022 Cuma hutbesi konusunu açıkladı! Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Aziz Müminler!

    Yüce dinimiz İslâm, iman, salih amel ve güzel ahlak ilkeleri ile bir bütündür. İslam; kökü iman, gövdesi salih ameller, meyvesi ise güzel ahlak olan bir ağaç gibidir.

     

    İnsanı, Rabbine kulluk makamına yükseltecek olan yegâne cevher, imandır. İman, öncelikle Allah’ı hakkıyla tanımak, O’nun varlığını ve birliğini gönle nakşetmek, eşi, benzeri ve ortağı olmadığını kabul etmektir. Sonra da içten bir bağlılıkla meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kader ve kazaya; hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ağustos 2022 Cuma hutbesi konusunu açıkladı! Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Kıymetli Müslümanlar!

     

    İmanla şereflenen gönüller, ancak salih amellerin huzur veren iklimiyle buluştuğunda Allah katında yücelir ve O’nun rızasına nail olur. Salih amel, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel davranıştır. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينُ “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et.”  emrine sadakat gösterip, bir ömür kulluk bilinciyle yaşamaktır. Namaz, oruç, zekât ve hac gibi İslam’ın temeli olan ibadetleri vaktinde ve şartlarına uygun olarak eda etmektir. Helâl ve meşru olan işleri düzgün ve sağlam yapmaktır. İçki, kumar, zina, faiz ve israf gibi haramlardan uzak durmak, yalandan, gıybetten ve iftiradan sakınmaktır. Yetim malına el uzatmamak, rüşvete yeltenmemek, karaborsacılık yapmamaktır.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ağustos 2022 Cuma hutbesi konusunu açıkladı! Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Değerli Müminler!

     

    İmanımız, İslam ahlakını hayatımızın her alanına yansıtmakla kemale erer.  Nitekim Allah Resûlü (s.a.s) bir hadisinde صَالِحَ الْأَخْلَاقِ لِأُتَمِّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ “Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”  buyurmuştur. Rahmet Elçisi (s.a.s)’e ümmet olmakla şereflenen her mümin, onu örnek alarak ahlakını güzelleştirir. İyilik, ihsan, iffet, takva, tevazu ve doğruluk gibi erdemlerle bezenir. Ailesinde ve çevresinde şefkat ve merhameti hâkim kılmak için gayret gösterir. Her türlü şiddetten, zulümden, kibirden ve cimrilikten uzak durur. Kul hakkı yemeyi, kamu hakkını ihlal etmeyi büyük bir günah olarak görür.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ağustos 2022 Cuma hutbesi konusunu açıkladı! Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Aziz Müslümanlar!

    İmanımız, hayatımıza yön versin. Salih amellerimiz, bizleri Allah’a layıkıyla kul olmaya yöneltsin. Güzel ahlakımız, insanlara ve bütün mahlûkata karşı şefkat ve merhametle davranmaya sevk etsin.

     

    Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu niyazıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Bunların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan da muhafaza et. Onlardan ancak sen koruyabilirsin.”

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