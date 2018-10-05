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Cumanız mübarek olsun! Bugünün anlamına özel en güzel cuma mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru sayfadasınız. Sizler için hem kısa hem de resimli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. Arkadaşlarınıza ve ya akrabalarınıza en güzel sözü seçip gönderebilirsiniz. İşte 5 Ekim'e özel en güzel cuma mesajları ve sözleri