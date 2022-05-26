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Sevdiklerinize Cuma mesajları gönderin! 27 Mayıs En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları!

Cumanız Mübarek Olsun! İslam alemi için oldukça önemli olan Cuma günü dualar okunuyor ve ibadetler yapılıyor. Akrabalarına ve sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun mesajları göndermek isteyen Müslümanlar resimli cuma mesajlarını araştırıyor. Vatandaşlar bu günün anlam ve önemine dikkat çekmek için resimli cuma mesajlarını SMS ve sosyal medya yoluyla paylaşmak istiyor. İşte, en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve farklı cuma mesajları...

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  • 01
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Resimli cuma mesajları 27 Mayıs günü için araştırılmaya başlandı.  Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...
  • 02
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    CUMA MESAJLARI 27 MAYIS 2022

    Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
  • 03
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
  • 04
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • 05
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
  • 06
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
  • 07
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
  • 08
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar
  • 09
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
  • 10
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
  • 11
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • 12
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...
  • 13
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
  • 14
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar
  • 15
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • 16
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
  • 17
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • 18
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun
  • 19
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • 20
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • 21
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • 22
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
  • 23
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
  • 24
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
  • 25
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

     
  • 26
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • 27
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!
  • 28
    Cuma mesajları! 27 Mayıs 2022 En güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları! Sevdiklerinize Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

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