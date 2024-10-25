Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.

Cuma gününüz mübarek olsun. Bugün, tüm İslam alemi için bir umut, bir arınma ve yeniden doğuş günüdür. Kalplerimizdeki sıkıntılar, üzüntüler bu mübarek günde ferahlığa dönüşsün. Rabbim, sağlıkla, huzurla, barışla dolu nice cumalar nasip etsin.