En güzel ve anlamlı Cuma mesajları ile resimli Hayırlı Cumalar sözleri
En yeni resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi için manevi bir buluşma noktası olan Cuma gününde sevdiklerinizi mutlu etmek için en güzel anlamlı Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Duaların yükseldiği bu özel günde biz de sizler için en duygusal, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını derledik. İşte Cumanız Mübarek Olsun sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajları...
İslam dininde Cuma günleri ibadetlerin arttığı ve sevdiklerin hatırlanması için bir fırsattır. Cuma gününde insanların selamlaşması, yardımlaşması ve kardeşliği yüceltmesi oldukça önemlidir. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerinizle ve çevrenizle paylaşabileceğiniz en anlamlı ve yeni Hayırlı Cumalar sözlerini bir araya getirdik. İşte, hadisli ve en güzel resimli ve ayetli Cuma mesajları...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Cuma günleri, yüreğimizi huzurla dolduran, dualarımızın kabul olduğu, manevi bir buluşmadır. Bugün, gözlerimizi semaya çevirip Rabbimize yakarışlarımızı yükseltme vaktidir. Dualarımızın, niyetlerimizin, umutlarımızın Cuma'nın bereketiyle kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
Bugün dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun, hayırlı Cumalar!
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Cumanız mübarek olsun, kalbiniz huzur içinde, yüzünüz aydınlık, dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Kalplerimizi birleştiren, dualarımızı kabul eden Cuma günü geldi. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun, hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma'nın bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, günahlarınız af olsun. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Rabbimizin rahmetiyle dolu, bereketli bir cuma dilerim. Dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun, gününüz hayırlı, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi niyazıyla.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Her Cuma, geçmişe dair pişmanlıklarımızı, geleceğe dair umutlarımızı tazeleme fırsatı sunuyor. Dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu bir gün olsun. Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Yüreğiniz ferah, gönlünüz huzurlu, cumanız mübarek olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Hayırlı cumalar, Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Cumanız mübarek, dualarınızın kabul olması dileğiyle, gününüz aydınlık ve bereketli geçsin.
Her Cuma, bize affetme ve bağışlanma duygusunu hatırlatır, dualarımızı semaya yükseltme fırsatı sunar. Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Ey Allah'ım! Sen, ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen, Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...