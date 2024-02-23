İslam dininde Cuma günleri ibadetlerin arttığı ve sevdiklerin hatırlanması için bir fırsattır. Cuma gününde insanların selamlaşması, yardımlaşması ve kardeşliği yüceltmesi oldukça önemlidir. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerinizle ve çevrenizle paylaşabileceğiniz en anlamlı ve yeni Hayırlı Cumalar sözlerini bir araya getirdik. İşte, hadisli ve en güzel resimli ve ayetli Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cuma günleri, yüreğimizi huzurla dolduran, dualarımızın kabul olduğu, manevi bir buluşmadır. Bugün, gözlerimizi semaya çevirip Rabbimize yakarışlarımızı yükseltme vaktidir. Dualarımızın, niyetlerimizin, umutlarımızın Cuma'nın bereketiyle kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Bugün dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun, hayırlı Cumalar!