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Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin! En güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cumanız Mübarek Olsun! İslam dininde günlerin en faziletlisi ve en üstünü olarak görülen Cuma gününün gelişiyle birlikte Hayırlı Cumalar mesajları araştırmaları hız kazandı. Sevdiklerinin bu mübarek gününü SMS ve sosyal medya yoluyla kutlamak isteyenler kısa, uzun ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyorlar. İşte, En güzel, farklı cuma mesajları ve sözleri...

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  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cuma mesajları araştırmaları, üzerine güneşin doğduğu en faziletli gün olarak kabul gören Cuma gününün gelişiyle birlikte hız kazandı. İslam alemi için mübarek kabul edilen bu günün gelişiyle birlikte sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, 24 Haziran En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    CUMA MESAJLARI 24 HAZİRAN 2022

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

     
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

     
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    HADİSLİ DUALI VE AYETL, CUMA MESAJLARI

    Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. SelamlaR

     
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur. (Ebû Davûd, Dua, 115)
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

     
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

     
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

     
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Duam kabul olmadı diye üzülme bak ne diyor Allah'ın ayeti;bilmezsin ki;Belkide Allah bundan sonra daha güzel bir kapı açar. Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Bir gün dünyaya ait bir derdin olursa rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir rabbim var de. Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • Cuma mesajları 24 Haziran 2022 | En güzel, farklı, kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizi Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

    Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

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