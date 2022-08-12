Bir cuma namazı için daha heyecanlı bekleyiş başladı. Yurdumuzun dört bir yanında cuma namazı için hazırlıklarını yapan vatandaşlarımız, yaşadıkları illerdeki cuma namazı vakitlerini araştırıyor. İşte, 12 Ağustos 2022 cuma namazı vakitleri ile ilgili bilgiler...



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