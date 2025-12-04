Habertürk
        Cuma namazı kılınışı | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, namazda hangi dualar ve sureler okunur?

        Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazı, "4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınmaktadır. Cuma kelime anlamı olarak, toplanma, bir araya gelme anlamını taşımaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

        Giriş: 04.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:13
        1

        Aralık ayının ilk cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?" İşte detaylar...

        2

        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        3

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        4

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        5

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        6

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        7

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        8

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        9

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        10

        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

