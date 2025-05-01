Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

        Mayıs ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde camide cemaatle kılınmaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler 2 Mayıs cuma namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte 2 Şubat il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 2 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...

        2

        2 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 2 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 2 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 2 Mayıs Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 2 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        ABD basını: Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD basını: Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"