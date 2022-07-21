Cuma gününü camide ibadet ederek geçirmek isteyenler cuma namazı öncesinde bulunduğu ildeki namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İslam alemi için büyük önem teşkil eden cuma günleri camilere akın edecek olanlar hutbesini dinleyip cuma namazını eda edecek. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri ile 22 Temmuz 81 il cuma namazı vakitleri...