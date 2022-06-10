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Cuma namazı saat kaçta? 10 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri, farz ibadetini camide cemaatle eda etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte Müslümanlar camide Cuma hutbesini dinleyip cemaatle namaz kılacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saatleri

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    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    Cuma namazı saat kaçta? sorusu mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il Cuma namazı saatleri netlik kazandı. Binlerce Müslümanlar hutbe dinlemek ve Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecekler.  İşte, Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saatleri…
  • 02
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

    Cuma namazını camide cemaatle eda etmek isteyen binlerce Müslüman Cuma namazını araştırmaya başladı. 10 Haziran Cuma namazı saatleri her il için farklılık gösteriyor.

    Vatandaşlar Diyanet namaz vakitleri takvimi ile ikamet ettikleri ilin Cuma namazı saatini öğrenebilir.  İşte, 10 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    81 İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    İSTANBUL: 13:08

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 04
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    ANKARA:12:53

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 05
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    İZMİR: 13:16

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 06
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    BURSA: 13:08

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 07
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
  • 08
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

    *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
  • 09
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
  • 10
    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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    Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ve 81 il Cuma namazı saatleri

    İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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