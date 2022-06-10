Cuma namazı saat kaçta? sorusu mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il Cuma namazı saatleri netlik kazandı. Binlerce Müslümanlar hutbe dinlemek ve Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecekler. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saatleri…