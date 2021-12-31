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31 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Aralık 2021 Cuma 06:50 08:22 13:12 15:31 17:52 19:19 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50 08:22 13:12 15:32 17:53 19:19 02 Ocak 2022 Pazar 06:50 08:22 13:13 15:33 17:54 19:20 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50 08:22 13:13 15:34 17:55 19:21 04 Ocak 2022 Salı 06:51 08:22 13:14 15:34 17:55 19:22 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:51 08:22 13:14 15:35 17:56 19:22 06 Ocak 2022 Perşembe 06:51 08:22 13:15 15:36 17:57 19:23
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31 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.56'de kılınacak.
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Aralık 2021 Cuma 06:33 08:03 12:56 15:19 17:40 19:05 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:33 08:03 12:57 15:20 17:41 19:05 02 Ocak 2022 Pazar 06:33 08:03 12:57 15:21 17:41 19:06 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:33 08:03 12:58 15:21 17:42 19:07 04 Ocak 2022 Salı 06:34 08:04 12:58 15:22 17:43 19:08 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:34 08:04 12:59 15:23 17:44 19:08 06 Ocak 2022 Perşembe 06:34 08:03 12:59 15:24 17:45 19:09
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31 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Aralık 2021 Cuma 06:48 08:19 13:12 15:34 17:54 19:19 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:49 08:19 13:12 15:34 17:55 19:20 02 Ocak 2022 Pazar 06:49 08:19 13:13 15:35 17:56 19:21 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:49 08:19 13:13 15:36 17:57 19:22 04 Ocak 2022 Salı 06:49 08:19 13:14 15:37 17:58 19:23 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:49 08:19 13:14 15:37 17:59 19:23 06 Ocak 2022 Perşembe 06:49 08:19 13:14 15:38 17:59 19:24
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31 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Aralık 2021 Cuma 06:54 08:22 13:19 15:46 18:07 19:30 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:54 08:22 13:20 15:47 18:08 19:31 02 Ocak 2022 Pazar 06:54 08:22 13:20 15:48 18:09 19:31 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:54 08:22 13:21 15:49 18:10 19:32 04 Ocak 2022 Salı 06:54 08:22 13:21 15:49 18:10 19:33 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:54 08:22 13:22 15:50 18:11 19:34 06 Ocak 2022 Perşembe 06:55 08:22 13:22 15:51 18:12 19:34
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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