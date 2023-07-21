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        Haberler Gündem CUMA NAMAZI SAATLERİ 21 Temmuz 2023 | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Temmuz il il Cuma namazı vakitleri...

        İl il Cuma namazı vakitleri, Müslümanların haftalık bayramı olarak görülen Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 21 Temmuz 2023 Cuma namazı saatleri vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilin cuma namazı saatleri https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. İşte 21 Temmuz il il Cuma namazı saati...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 08:12
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        İl il Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınan Cuma namazı vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. İşte Diyanet ile 21 Temmuz 2023 Cuma namazı saati vakitleri...

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        21 TEMMUZ 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 21 Temmuz Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        3

        21 TEMMUZ2023ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 21 TemmuzCuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        21 TEMMUZ2023İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 21 TemmuzCuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        21 TEMMUZ2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 21 TemmuzCuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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