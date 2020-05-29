Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - HATAY

AA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cami girişinde tedbirler alındı, kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan vatandaşlar diğer camilere yönlendirildi.Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı.İskenderun'daki Nihal Atakaş Camisi'nde de vatandaşlar kurallara uyarak cuma namazını kıldı.Öte yandan, bazı ilçelerde vatandaşların, halı saha ve semt pazarı yerlerinde de namaz kıldığı görüldü.