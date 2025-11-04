Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı! Bir kez daha hatırlatalım: Cumhur İttifakı'na oynamayın, tutmaz." ifadelerini kullandı.

Uçum paylaşımında, "Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin beka ittifakıdır. Sıradan bir parti ittifakı değildir. Cumhur İttifakı; Ülke esaslıdır, Millidir ve Kurucu bir ittifaktır. Cumhur İttifakı aynı zamanda Türkiye’de demokrasinin birinci koruyucu gücüdür. Tam bağımsız Türkiye’nin ve anti-emperyalist mücadelenin temel güvencesidir." dedi.