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Kadının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panele katılmak üzere Tokat'a gelen Özel, Atatürk Kültür Sarayı'ndaki etkinlikten önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin " İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna Özel, "Biz ilk baştan beri şunu söylüyoruz. 81 milyonun yerel yönetimlerde yönetimine talibiz. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. İttifakımızın temel kuralı geçmiş seçimlerde hangi partiye oy verilmiş olursa olsun seçmenlerimizle sandıkta gönül ittifakı kurmaktır. Bunun dışında bazı siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları gibi pazarlıklar sonucu bazı yerlerde milletvekili çıkartmama, bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmama gibi pazarlıklar yerine liderlerimiz içinde bulunulan birlikteliğe zarar vermeyecek, Türkiye'ye katkı sağlayacak ve herkesin tercih ettiği iyi belediyecilik, temiz belediyecilik yapacak adayların seçilmesiyle ilgili bir temasta bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.
"İYİYE, GÜZELE VE VATANDAŞI MEMNUN ETMEYE DÖNÜK BİR BİRLİKTELİK"
AA'nın haberine göre, İYİ Parti ile yaptıkları ittifakı "Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin zorunlu ittifakı gibi değil, onların koltuklarını bırakmamak için mecbur oldukları bir ittifak gibi değil, iyiye dönük, güzele dönük, vatandaşı memnun etmeye dönük bir birliktelik" olarak tanımlayan Özel, "Bu birlikteliği liderlerimiz daha önce yaptıkları görüşmeleri sürdürerek devam edecekler. Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz." dedi.
"Kaç ilde CHP, kaç ilde İYİ Parti aday çıkaracak" şeklindeki soruya da Özel, şöyle cevap verdi:
"Öyle bir şey yok. CHP, 'şu illerde şunlar, bu illerde bunlar' diye bir pazarlığa girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Önemli olan CHP'nin ve İYİ Parti'nin liderlerinin ortaya koyduğu iyi niyetli yaklaşımı partimizin tüm teşkilatlarının birbirine karşı sürdürmesidir. Sadece İYİ Parti değil bu 'Cumhur İttifakı' diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır. Sadece İYİ Parti seçmeninden değil 81 milyon seçmenden bu gönül ittifakına destek vermelerini istiyoruz."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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