Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ArtAnkara Fuarı'nda

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Sanatsever Ankaralıların bu sanat fuarına ilgisinin yoğun olacağına inandığını belirten Topçu “Artankara Çağdaş Sanat Fuarı Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden gelen galeriler, müzeler, sanatla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Bu organizasyon sanat ve sanatçılara, sanatla ilgili kurum ve kuruluşlara kendilerini sanatseverlere ve diğer paydaşlara sunma imkanının yanında vizyon ve misyon gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Sanatçılar eserleri vasıtasıyla medeniyet kuran, milletlerin medeniyetini geleceğe ve gelecek nesillere taşıyan adeta en güvenli râvileridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ve sanatçı hakkındaki “sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” ve “hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız” sözleri hep geçerliliğini koruyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
DOĞAN: HEDEFİMİZ GEÇEN SENEKİ 43 BİNİN ARDINDAN BU SENE 50 BİN SANATSEVER
Fuarda resim, seramik, heykelve özgün baskı alanlarından modern sanatın dünyada tanıtılmasına katkı sağlayacak yüzlerce eser olduğunun altını çizen Ressam Mehmet Ali Doğan şunları söyledi:
“Uzun yıllardan beri Ankara'da bu çapta bu genişlikte bir sanat alanı yoktu. Biz de Ankara'da halkımıza elit ve keyifle gezebilecekleri sanat alanı oluşturmak istiyorduk. Bugün de görüyoruz ki; 5. yılında hakikaten Ankara'da ülkemizi uluslararası temsil edecek bir sanat alanı oluştu. Hedefimiz geçen seneki 43 bin kişinin ardından bu sene de 50 bin sanatseverin burayı ziyaret etmesi.“
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