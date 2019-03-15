Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ArtAnkara Fuarı'nda

Sanatsever Ankaralıların bu sanat fuarına ilgisinin yoğun olacağına inandığını belirten Topçu “Artankara Çağdaş Sanat Fuarı Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden gelen galeriler, müzeler, sanatla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Bu organizasyon sanat ve sanatçılara, sanatla ilgili kurum ve kuruluşlara kendilerini sanatseverlere ve diğer paydaşlara sunma imkanının yanında vizyon ve misyon gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Sanatçılar eserleri vasıtasıyla medeniyet kuran, milletlerin medeniyetini geleceğe ve gelecek nesillere taşıyan adeta en güvenli râvileridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ve sanatçı hakkındaki “sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” ve “hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız” sözleri hep geçerliliğini koruyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.



DOĞAN: HEDEFİMİZ GEÇEN SENEKİ 43 BİNİN ARDINDAN BU SENE 50 BİN SANATSEVER



Fuarda resim, seramik, heykelve özgün baskı alanlarından modern sanatın dünyada tanıtılmasına katkı sağlayacak yüzlerce eser olduğunun altını çizen Ressam Mehmet Ali Doğan şunları söyledi:



“Uzun yıllardan beri Ankara'da bu çapta bu genişlikte bir sanat alanı yoktu. Biz de Ankara'da halkımıza elit ve keyifle gezebilecekleri sanat alanı oluşturmak istiyorduk. Bugün de görüyoruz ki; 5. yılında hakikaten Ankara'da ülkemizi uluslararası temsil edecek bir sanat alanı oluştu. Hedefimiz geçen seneki 43 bin kişinin ardından bu sene de 50 bin sanatseverin burayı ziyaret etmesi.“

“Şunun eksikliğini açıkça hissediyoruz; bütün siyasi yapıların, kurum ve kuruluşların meseleyi siyasallaştırmadan, oluşturduğumuz bu özel alanda bulunması ve medeniyetimizi aktarabilmek için sanatı öne çıkaracak yapıyı oluşturması gerekiyor. Yalçın Topçu Bey’e kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biz üretenler yani sanatçılar olarak üzerimize düşeni yaptık. Memleketimizde varız, memleketimiz için üretmeye de devam ediyoruz. Ankara’daki tüm sanatseverleri fuara bekliyoruz. ATO Congresium'da düzenlenen ve bu yılki teması "kadın" olan fuara, 41 ülkeden 750 sanatçı, 3 bin 500 eserle katılıyor.