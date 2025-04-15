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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu' tanıtımına katılarak beraberindeki düzenleme heyetini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:55
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        Erdoğan, Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımına katıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı.

        Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Külliyenin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelen Erdoğan, sporcularla bir süre sohbet edip, "Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

        Bisikletçilere çeşitli hediyeler veren Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

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