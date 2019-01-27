Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuk ritim grubundan sürpriz karşılama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik ritim grubu çalışmaları bu yıl bakırcılar odasının yetiştirdiği, kadın ustaları da aralarına alarak gastronomi şehri Gaziantep’e yakışır bir gösteriyi hayata geçirdi.





Aynı anda birden fazla amaca hitap eden bir çalışmanın sonucu şekillenen gösteriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgi ile izledi ve gösteri sonunda gençlerle ve eğitmenlerle sohbeti sırasında grubu Ankara'da performanslarını sergilemek üzere davet etti.



Bir tarafta gençlerin eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadığı ritim eğitiminin gençler üzerindeki olumlu etkisi, diğer tarafta Gaziantep’in asırlık el sanatlarından tarihin ince nakışı bakır işçiliğine dikkat çekmek, genç nesillere bakır işçiliğini anlatmak, mirası yaşatmak, özellikle gençlerde sayısal zekaya katkısı olduğu bilinen ritim çalışmaları ile gençlerin başarılı olmalarına katkıda bulunmak...

Her yıl 7 yastan 17-18 yaşa kadar çocuk ve gençlere kucak açan, onların ritim duygusu ve zamanlama becerisiyle problemleri hızlı çözme becerilerine de katkı sağlayan çalışmalarıyla, ritim grubunda sürprizler devam edecek.