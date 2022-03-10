Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek 0:00 / 0:00

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Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.00'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Ana gündem maddesi de Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın forumdaki gündemi de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar olacak.

Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

ZELENSKIY VE PUTIN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmüş, ikinci görüşme de 26 Şubat'ta yapılmıştı. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini ifade etmişti. Erdoğan, 4 Mart'ta Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yinelemişti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TEMASLARI

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu.