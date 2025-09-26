Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki diplomatik temaslarının ardından Washington'dan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 01:56 Güncelleme: 26.09.2025 - 01:56
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Washington'dan ayrıldı.

        Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul temaslarını tamamlayan Erdoğan, konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

        Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, ardından Trump ile baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan, burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni de imzaladı.

        Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapıda bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından makam aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak yolcu eden ABD Başkanı Trump, görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." karşılığını verdi.

        Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

        Erdoğan, Blair House anı defterini imzaladı

        Görüşmenin ardından Erdoğan, Washington'da konakladığı Beyaz Saray'ın resmi konukevi Blair House'da eşi Emine Erdoğan ile çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve Blair House anı defterini imzaladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından ABD'den ayrıldı.

        Erdoğan'ı, Joint Base Andrews Havalimanı'ndan, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer uğurladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da ABD'den ayrıldı.

