Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeşi andı

VURULAN KADIN HAKİME, "ÇOCUĞUMU MAHVETTİN" TEPKİSİ

İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında, silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ı araya giren hükümlü durdurmuştu. Sanık savcı, 80 günde hakim karşısına çıktı. Mahkeme karar için ara verdiğinde taraflar ve izleyiciler salonun dışına çıktı. Bu sırada sanık savcının ailesi mağdur kadın hakime tepki gösterdi. Sanık savcının annesi, "Ben onu nasıl yetiştirdim siz biliyor musunuz! Öyle değildi, mahvetti kadın çocuğumu! Altüst etti! Bütün etik değerlerini yok etti." dedi. Güvenlik tarafları birbirinden uzaklaştırdı.