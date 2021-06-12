Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Baş antrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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