Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefonda görüştü.
— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 30, 2023
Görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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