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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gidiyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi´ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:52 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:52
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

        Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta. Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmekte.

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