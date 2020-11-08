Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye koronavirüsten çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır

"Batılı ülkelerin refah düzeni çatırdamaktadır" 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu. İş dünyasıyla, kamusuyla, üniversitesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyesiyle el ele verildiğinde yarının bugünden çok daha açık olacağını belirten Erdoğan, "Açılışını yaptığımız yaklaşık 3 milyar liralık 155 kalem yatırımın Kocaeli'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde görev almak ateşten bir gömlek giymek demek. Hizmette görev almak zorluklara, fedakarlıklara talip olduğunu bilmelidir.

- Kocaeli asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden. Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.

- Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan Kocaelimizin hizmetine sunuyoruz. Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni, Gölcük Sağlık kompleksini, Gölcük Devlet hastanesi ek hizmet binasını, 112 acil hizmetleri istasyonunu bugün hizmete açıyoruz.

- Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Aslında 3 yıl oldu resmi maçlar yapılıyor. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem stadın resmi açılışını bugün yapmak nasip oldu

- Belediyelerimiz hemşerilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı 1 milyar 170 milyon liralık yatırım ve proje Kocaelimize hayırlı olsun.

- İlçe belediyelerimiz önemli hizmetler gerçekleştirmiş. Emeği geçen kurum ve belediyeleri gönülden tebrik ediyorum

- Kocaeli özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyuyor. Bizler de müteşebbislerimizi her alanda destekliyoruz. Sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yeni sanayi tesislerimizle üretim alt yapımızı güçlendiriyoruz.

- Bugün de Gebkim OSB'de 3 fabrikanın resmi açılışı, 3 fabrikanın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Kimyada 1.2 milyar liralık bir yatırımın Kocaeli'ne kazandırılması heyecanını yaşıyoruz

- Biz can borcumuz olan bu milleti çok seviyoruz. Bu sevgiyi lafta bırakmıyor eserlerimizle, yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yapıyoruz. Diğer ülkelerin durumunu gördüğümüzde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz.

- Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısından değil ekonomik olarak batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların malı canı ve kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri, özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları islam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır. Türkiye koronavirüsten çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asıl Türkiye'nin yıldızının daha da parlayacağı bir yıl olacaktır.

- İş dünyasıyla, kamusuyla, üniversite, STK ile belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınımız bugünümüzden çok daha açık olacaktır.

- Açılışını yaptığımız yaklaşık 3 milyar liralık 155 kalem yatırımın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.