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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı.

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