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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

Diplomatik temaslarda bulunmak için Bosna Hersek'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile baş başa görüştü.

Başkanlık Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı.

Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

Karşılama sonrası Başkanlık Sarayı'na yürüyen Erdoğan'a, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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