CEZA VE TEVKİFEVKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi.