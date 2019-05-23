Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlim adamlarının önünü açarken, sömürge aydınlarıyla da mücadele ettik

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Eğer ilme sahipseniz, sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız. Bunları yaparken de bir yandan eski dönemin bakiyesi bağnazlıklarla, sömürge aydınlarıyla mücadele ettik. Bu zihniyeti tümüyle ortadan kalkmamış olsak da bilimsel çalışmaların yelpazesini genişlettiğimiz bir gerçektir" dedi

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

 

"İstanbul'u en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri haline getirmek için gayret gösterdik. Biz tüm ilmi müesseseleri öğrencilerimizin ayaklarına götürmekti, onun için 76 üniversiteden 206 üniversiteye çıktık ve 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Eğer ilme sahipseniz, sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız. Bunları yaparken de bir yandan eski dönemin bakiyesi bağnazlıklarla sömürge aydınlarıyla mücadele ettik. Bu zihniyeti tümüyle ortadan kalkmamış olsak da bilimsel çalışmaların yelpazesini genişlettiğimiz bir gerçektir. Sosyal bilimler yeniden cazibe kazandıysa bu çabalar sayesindedir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik, İstanbul'da da Rami Kışlası'nda 6 milyon ciltlik kütüphane yapıyoruz.

Medeniyet inşa etmek her topluma haslet olan bir şey değildir. Her şeyden önce İslam'ın kadim ve zengin bir medeniyet birikimi var. Geniş bir coğrafyada süren bu çalışmaların kıymetini Fuat Hoca gibi ilim erbaplarıyla yeniden keşfediyoruz. İslam öncesi dönemden başlayan bu büyük medeniyet yürüyüşü İslam'la zenginleşerek günümüze gelmiştir. Müslüman ilim adamlarının ortaya koyduğu eserleri iftiharla takip ediyoruz. Bilimin ve teknolojinin insanlığa sağlayacağı faydalar onun gerisindeki amaçla ilgilidir. İnsanın yaratılmışların en şereflisi olduğu anlayışıyla yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri herkes için mutluluk, huzur kaynağı haline dönüşür. Bıçak, katilin elinde insanı öldürür aynı şekilde neşter doktorun elinde hayat kurtarır. Fark bu. Bunun için önce dengeyi sağlamak gerekiyor.

Türkiye olarak savunma sanayine verdiğimiz önemin arkasında bu vardır. Biz milletimiz mensubu olduğumuz ümmet ve insanlık için barış, huzur, güven, refah, adalet, esenlik dolu bir gelecek inşa etmeyi diliyoruz. Fuat Sezgin Hocanın açtığı yol bize ne yapmamız gerektiğini işaret ediyor.

Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın, müzeyi muhakkak gezin. Gülhane Parkı çok fakirdi, çok garipti, bu kütüphaneyle Gülhane Parkı'nı da zenginleştirmiş olduk."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın cesedi 13. gününde bulundu
GÜNDEMKayıp gazetecinin cesedi 13. gününde bulundu
Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes'e 13 yıl 4 aylık hapis cezası!
GÜNDEMEmrah Serbes kimdir?
Tunceli Belediyesi'nden Dersim kararı
GÜNDEMTunceli Belediyesi'nden Dersim kararı
Yazar Emrah Serbes'in cezası onandı!
GÜNDEMEmrah Serbes'in cezası onandı!
Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir? Pr.Dr. Fuat Sezgin'in ölüm sebebi nedir? Fuat Sezgin'in hayatı
GÜNDEMProf. Dr. Fuat Sezgin kimdir?
Açıköğretim öğrencilerine 'Yaz Okulu' imkanı
GÜNDEMAçıköğretim öğrencilerine müjde!
Erik çekirdeği darbına hapis istemi: Üst sınırdan cezalandırılsın
GÜNDEMErik çekirdeği dayağında 'üst sınır' talebi
MEB iş takvimi 2019: Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yaz tatili geri sayım aracı
GÜNDEMYaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Öğretmene cinsel istismardan ikinci kez hapis!
GÜNDEMÖğretmene cinsel istismardan hapis!
Son dakika korkunç kaza: 12 metreden yere çakıldı!
GÜNDEMSirkte korkunç kaza! 12 metreden düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X