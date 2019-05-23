Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İstanbul'u en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri haline getirmek için gayret gösterdik. Biz tüm ilmi müesseseleri öğrencilerimizin ayaklarına götürmekti, onun için 76 üniversiteden 206 üniversiteye çıktık ve 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Eğer ilme sahipseniz, sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız. Bunları yaparken de bir yandan eski dönemin bakiyesi bağnazlıklarla sömürge aydınlarıyla mücadele ettik. Bu zihniyeti tümüyle ortadan kalkmamış olsak da bilimsel çalışmaların yelpazesini genişlettiğimiz bir gerçektir. Sosyal bilimler yeniden cazibe kazandıysa bu çabalar sayesindedir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik, İstanbul'da da Rami Kışlası'nda 6 milyon ciltlik kütüphane yapıyoruz.

Medeniyet inşa etmek her topluma haslet olan bir şey değildir. Her şeyden önce İslam'ın kadim ve zengin bir medeniyet birikimi var. Geniş bir coğrafyada süren bu çalışmaların kıymetini Fuat Hoca gibi ilim erbaplarıyla yeniden keşfediyoruz. İslam öncesi dönemden başlayan bu büyük medeniyet yürüyüşü İslam'la zenginleşerek günümüze gelmiştir. Müslüman ilim adamlarının ortaya koyduğu eserleri iftiharla takip ediyoruz. Bilimin ve teknolojinin insanlığa sağlayacağı faydalar onun gerisindeki amaçla ilgilidir. İnsanın yaratılmışların en şereflisi olduğu anlayışıyla yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri herkes için mutluluk, huzur kaynağı haline dönüşür. Bıçak, katilin elinde insanı öldürür aynı şekilde neşter doktorun elinde hayat kurtarır. Fark bu. Bunun için önce dengeyi sağlamak gerekiyor.

Türkiye olarak savunma sanayine verdiğimiz önemin arkasında bu vardır. Biz milletimiz mensubu olduğumuz ümmet ve insanlık için barış, huzur, güven, refah, adalet, esenlik dolu bir gelecek inşa etmeyi diliyoruz. Fuat Sezgin Hocanın açtığı yol bize ne yapmamız gerektiğini işaret ediyor.

Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın, müzeyi muhakkak gezin. Gülhane Parkı çok fakirdi, çok garipti, bu kütüphaneyle Gülhane Parkı'nı da zenginleştirmiş olduk."