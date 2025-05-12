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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Devletin alameti farikası adalettir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir" diyen Erdoğan, "Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet terazisindeki en küçük bir sapma Allah muhafaza tamiri mümkün olmayan sonuçlara yol açar. Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin denetimidir. Danıştay tam 157 yıldır böyle bir görevi ifa etmektedir. Milletimiz adına karar verme şuurunu yüksek bir vazifeyle yerine getiren Danıştay çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

        Devletin alameti farikası adalettir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru ve barışı tesis edemezsiniz.

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        Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı. Hamd olsun biz bunu herkese eşit mesafeye getirmeyi başardık. Adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini getirdik. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet, hükümetimizin önceliklerinin başındadır. Pek çok değişikliği hayata geçirdik. Üstünlerin hukukunu milletimizin iradesiyle hukukun üstünlüğü haline getirdik.

        Cezasızlık algısının önüne geçecek kapsamlı düzenlemeleri vatandaşlarımızla paylaştık. 'Yapanın yanına kâr kalıyor' anlayışının toplumda yerleşmesine izin veremeyiz. FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Yaşanacak herhangi bir zafiyetin ülkemize ve devletimize çok ağır bedelleri olacaktır.

        Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın kimi zaman aileleri ve çocukları da işin içine katılarak hedef gösterilmesi sorumsuzluktur. Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz. Kararlarını zaman zaman tenkit etsek dahi yargı merciimizi ve yargı mensuplarımızı hep ayrı bir yerde tuttuk. "

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