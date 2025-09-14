Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Yarın Katar'daki zirveye katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Yarın Katar'daki zirveye katılacak

        İsrail'in Gazze soykırımı devam ederken, Türkiye'nin diplomatik çabaları da aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i diplomatik kıskaca alacak. Uluslararası zirvelere katılacak. Önce Katar'da ardından da BM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 14.09.2025 - 12:11
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze odaklı diplomatik temaslarına eylül boyunca devam edecek. Erdoğan'ın ilk durağı ise Katar olacak.

        Netanyahu yönetiminin 9 Eylül’de Doha’ya gerçekleştirdiği saldırı İslam dünyasında da tepkiyle karşılandı. Katar’ın çağrısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından devlet başkanları zirvesinin düzenlenmesi kararı alındı. Dışişleri bakanları konseyi dönem başkanı Türkiye de süreçte aktif rol oynuyor.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKECEK

        Toplantı 7 Ekim sonrası teşkilatın olağanüstü ortak zirvelerinin üçüncüsü olacak. Filistin diplomasisinin ikinci önemli ayağı ise New York’taki BM Genel Kurulu olacak. 21-24 Eylül'de New York'ta bulunacak Erdoğan, bir kez daha Filistin’deki soykırımın sesi olarak dünyaya mesaj verecek. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayacak.

        ANA GÜNDEM: İNSANİ YARDIMLAR VE KALICI ATEŞKES

        Liderlerle yapacağı görüşmelerde de ana gündem insani yardımlar ve kalıcı ateşkes olacak. Öte yandan bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi adımların atılması, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin’i tanımaları bekleniyor.

