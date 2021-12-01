İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için başsağlığı diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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