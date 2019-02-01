İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Bu eserler kaldığı sürece bizde unutulmayız. Anılırız. Böyle bir eserin inşaa edilmesi inanıyorum mahallemize ayrı bir güç kattı. Namazımızı kıldık, bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya, malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamında... Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Burada depremle ilgili bir sıkıntı var. Ama bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmalı. Bazı müteahhitler diyormuş ki, 'Ben yüzde 60-70'ini alırım. ondan sonra da seni kapıya koyarım' Sen müteahhitte evine vermek zorunda değilsin. Böyle bir şey yapamazlar. Böyle bir sıkıntı olduğu anda siz muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum zaten. Gelin bana bildirin. Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Siz Bizim en büyük derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getiririz. Burada ne plan var. Ne proje var. Allah göstermesin yarın bir gün buralarda bir deprem olursa... Bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz sonuçlar olursa kime ah edersiniz. Bana ah edersiniz. Görüyorsunuz 5 katlı bina da var, 6 katlı binada da var. Bir depremde bunun faturası bize çok ağır olur. Kentsel dönüşümde kimseyi buradan kovmak söz konusu değildir. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansınlar diye böyle bir adımı atmayız."