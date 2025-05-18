Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Müzeler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mayıs Müzeler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yayınladığı mesajda “Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceğiö temasıyla icra edilen Müzeler Günü’nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS Kart' ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verildi.