Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mahalle Başkanları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Artık Yassı Ada idamla anılmayacak, özgürlük ve demokrasiyle anılacak, ama nasıl idam edildiklerini orada anlatacağız." dedi.

Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında katıldı.

"SİYASETİMİZDE MİLLETE RAĞMEN YOL YÜRÜMEK YOKTUR"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur." dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var."

"YSK'NİN KARARINI İSABETLİ BULUYORUZ"

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz."

"23 HAZİRAN'DA DERSİ SANDIKLARDA VERELİM"

23 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başbakanın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim. Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. En büyük hesap sahibi, unutmayın Allah'tır."

"YASSIADA İDAMLA ANILMAYACAK"

Erdoğan, "Bugün buraya Yassı Ada'dan geldim. Yani Yaslı Ada. Orada Adnan Menderes ve iki arkadaşı idam edildi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın aralık ayında açılışını yapacağız. Burada Uluslarası toplantılar yapacağız. Yaslı Ada idam ile anılmayacak. Demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. Bir başbakan ve iki bakanın idam edildiğini de müzede ve yayınlarla anlatacağız. Bu CHP zihniyetinin ne olduğunu anlasınlar.

Terör örgütleriyle bize diz çöktüremeyenler aynı oyunu ekonomi üzerinde oynuyor. Yaptırım ve tehditleriyle yıpratmaya çalışıyorlar. Önümüze çıkartılan siyasi ve ekonomik sıkıntıların katbekat fazlası, bize bu sorunları çıkaranların başında var. En büyük hesap sahibi unutmayın Allah'tır. Biz çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Gerisini rabbimize bırakacağız." dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de konuştu
GÜNDEM"İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak"
Binali Yıldırım, pazar tezgahının başına geçerek biber sattı
GÜNDEMYıldırım, pazar tezgahında biber sattı
İstanbul’daki Mardinliler iftarda buluştu
GÜNDEMMardinliler iftarda buluştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın Habertürk TV'de
GÜNDEMBakan Akar, yarın Habertürk TV'de
Ekrem İmamoğlu, yarın Habertürk TV'de
GÜNDEMEkrem İmamoğlu, yarın Habertürk TV'de
Malatya'da zincirleme trafik kazası
GÜNDEMMalatya'da zincirleme trafik kazası
Hadi ipucu sorusu cevabı 26 Mayıs: 'Jenny ve ben köfte ve patates gibiydik' repliği hangi filme aitt
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı 26 Mayıs
Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon! 11 gözaltı
GÜNDEMTekirdağ’da suç örgütüne operasyon!
Polis, kadın meslektaşını öldürdü
GÜNDEMKorkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü
Kadir Suresi okunuşu ve türkçe meali nedir? Kadir Suresinin anlamı nedir?
GÜNDEMKadir Suresi okunuşu ve anlamı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X