Neye ve kime göre engelli?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında katıldı.

"SİYASETİMİZDE MİLLETE RAĞMEN YOL YÜRÜMEK YOKTUR"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur." dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var."

"YSK'NİN KARARINI İSABETLİ BULUYORUZ"

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz."

"23 HAZİRAN'DA DERSİ SANDIKLARDA VERELİM"

23 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başbakanın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim. Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. En büyük hesap sahibi, unutmayın Allah'tır."

"YASSIADA İDAMLA ANILMAYACAK"

Erdoğan, "Bugün buraya Yassı Ada'dan geldim. Yani Yaslı Ada. Orada Adnan Menderes ve iki arkadaşı idam edildi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın aralık ayında açılışını yapacağız. Burada Uluslarası toplantılar yapacağız. Yaslı Ada idam ile anılmayacak. Demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. Bir başbakan ve iki bakanın idam edildiğini de müzede ve yayınlarla anlatacağız. Bu CHP zihniyetinin ne olduğunu anlasınlar.

Terör örgütleriyle bize diz çöktüremeyenler aynı oyunu ekonomi üzerinde oynuyor. Yaptırım ve tehditleriyle yıpratmaya çalışıyorlar. Önümüze çıkartılan siyasi ve ekonomik sıkıntıların katbekat fazlası, bize bu sorunları çıkaranların başında var. En büyük hesap sahibi unutmayın Allah'tır. Biz çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Gerisini rabbimize bırakacağız." dedi.