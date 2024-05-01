Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır. Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir. Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!