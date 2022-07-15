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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının son bölümünde üniversite öğrencilerinin KYK borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin sinyalini verdi.

"GENÇLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Yaşadığımız diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz.

"ÜNİVERSİTE HARCINI KİM KALDIRDI?"

Enflasyona da kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz. Göreve geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Ekonomide önceliğimiz milletimizin işine, aşına vererek kritik tercihte bulunduk. 31 milyona yaklaşan istihdam, sanayi, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır.