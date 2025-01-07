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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:23
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        IKBY Başbakanı Barzani Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

        Görüşmede Ankara-Erbil ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik ve enerji başlıkları değerlendirilecek. Terörle mücadele konusundaki iş birliği de masada olacak.

        Suriye'de son dönemdeki gelişmeler de ele alınacak. Son olarak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani 16 Ekim 2024' te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

        BAKAN FİDAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Resmi Konutu’nda bir araya geldi.

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